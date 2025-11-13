Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
92
Pen Tool
Ilustrasi
81
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tema gelap
estetika gelap
hijau tua
Menakutkan
Menghantui
alam
suasana gelap
latar gelap
modu
takut
murung
wallpaper gelap
Gothic
beyza yurtkuran
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Kammermann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NordWood Themes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NordWood Themes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
NordWood Themes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Олег Мороз
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NordWood Themes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jens Aber
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Egor Komarov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Bogdanova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josh Roberie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samuel Fu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Margaret Jaszowska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hrant Khachatryan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alessandro Rossi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sufyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniela
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗