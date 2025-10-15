Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
72
Pen Tool
Ilustrasi
35
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Teller bank
Teller Bank
Penghitung Bank
Perbankan
Layanan Keuangan
keuangan pribadi
Perencanaan keuangan
keuangan
bank
Layanan Pelanggan
Pengelolaan Uang
transaksi
lembaga keuangan
Vitalii Khodzinskyi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Museums Victoria
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erol Ahmed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cheung Yin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
benjamin lehman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Mossholder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zhalgas Sagyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A Chosen Soul
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hudson Graves
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erik Mclean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Y M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗