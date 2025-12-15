Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
257
Pen Tool
Ilustrasi
47
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Telemedicine
telehealth
obat
Obat Tele
perawatan kesehatan dan kedokteran
dokter
dokter online
Panggilan video
Kesehatan
Kesehatan Digital
Kesehatan Tele
dokter telemedicine
Perawatan Pasien
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
YouVersion
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mary Eineman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cory Checketts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
YouVersion
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗