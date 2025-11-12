Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
39
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tekstur tanah liat
tanah liat
tekstur tanah liat basah
tekstur
tekstur keramik
tekstur batu
tekstur tembikar
Latar belakang
pola
latar
dinding
tekstur kasar
Ravi Sharma
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wesley Tingey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Vino Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valentin Salja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hrant Khachatryan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wesley Tingey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NordWood Themes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Deyan Sight
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gerson Repreza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vincent Burkhead
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Mossholder
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anshu A
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ramin Khatibi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗