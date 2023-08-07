Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
49
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tekstur semen
makanan
tekstur
Benih
pola
menghasilkan
latar
biji
sayur
belakang
tanam
bahan makanan
butir
Margaret Jaszowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maria Camila Tobón
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Debbie Ducic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nisuda Nirmantha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Peaky Frames
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joanna Kosinska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniela Paola Alchapar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Margaret Jaszowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Welcome
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bakd&Raw by Karolin Baitinger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
laura adai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Krzysztof Kowalik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mario Amé
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Xhiliana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mario Amé
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patti Black
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗