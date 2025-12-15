Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
42
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tekstur perkamen
Perkamen
tekstur kertas
tekstur
tekstur kertas lama
latar
kerta
pola
latar kerta
karton
tua
Vintage
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pixelbuddha Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Gromov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Olga Thelavart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kiwihug
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olimpia Davies
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
SJ Objio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kiwihug
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Safwan Thottoli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slashio Photography
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julia Maior
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Maior
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Maior
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Glenov Brankovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glenov Brankovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗