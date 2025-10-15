Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
594
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tekstur merah muda
tekstur
tekstur merah
merah muda
tekstur hijau
tekstur ungu
tekstur biru
tekstur putih
tekstur oranye
latar belakang merah muda
tekstur kuning
tekstur hitam
tekstur coklat
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Poppie Laura
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MakeSumo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wesley Tingey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MAK
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Heather Green
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Launde Morel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Xinyi Wen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heather Green
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bekky Bekks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
from nio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗