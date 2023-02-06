Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
14
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tekstur kertas kusut
tekstur
kerta
latar kerta
tekstur kerta
abu-abu
latar
kertas kusut
putih
pola
latar belakang tekstur kerta
Latar belakang
kertas tua
Simon Maage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
SJ Objio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Marjan Blan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marjan Blan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SJ Objio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marjan Blan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Plufow Le Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Maior
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoko Saito
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Teuku Fadhil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heather Green
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Maior
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marjan Blan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josua Brieden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marjan Blan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slashio Photography
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bart Wesolek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Plufow Le Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mustafa Bashari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗