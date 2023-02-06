Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
492
Pen Tool
Ilustrasi
49
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tekstur kertas grunge
tekstur grunge
tekstur kertas
latar belakang tekstur
tekstur
latar
kerta
Grunge
abstrak
putih
tekstur kerta
pola
Simon Maage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
SJ Objio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Yan Ots
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeria Reverdo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SJ Objio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pixelbuddha Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pixelbuddha Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Indieground Design
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoko Saito
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Indieground Design
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Indieground Design
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Indieground Design
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Indieground Design
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dima Wuks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
PURI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Krakograff Textures
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aryasatya Rafa Prayitno
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗