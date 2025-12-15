Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tekstur film
tekstur
butiran film
nostalgium
fotografi film
perbatasan film
strip film
film
Analog
film berwarna
fotografi analog
kreatif
Eksperimental
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Evie S.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Moreland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohammad Alizade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mohammad Alizade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taylor Friehl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Miguel Alcântara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Petrischev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Francesco Patrinostro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kurasitama
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nemuel Sereti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Taylor Friehl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Essig
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tanya Barrow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
jude navarrete
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tanya Barrow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohammad Alizade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗