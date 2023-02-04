Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
12 rb
Pen Tool
Ilustrasi
536
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tekstur biru muda
tekstur biru
biru muda
latar belakang biru muda
tekstur
biru
Latar belakang
pola
latar
Permukaan
abstrak
Teal
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Heather Green
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Marcel Strauß
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Codioful (Formerly Gradienta)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Augustine Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kseniya Lapteva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ksenia Pixelesse
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tamanna Rumee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗