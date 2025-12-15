Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
15 rb
Pen Tool
Ilustrasi
25
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tekstur arsitektur
Arsitektur berteknologi tinggi
Rencana Arsitektur
kaca patri
arsitektur
tekstur
pola
kotum
bangunan
Arsitektur
abu-abu
Bertekstur
modern
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clark Van Der Beken
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Foad Roshan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryunosuke Kikuno
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clarisse Croset
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Foad Roshan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hüseyin Bera Bulut
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stephen yu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robert Bye
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clark Van Der Beken
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Danist Soh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Danist Soh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Danist Soh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryunosuke Kikuno
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabrielle Maurer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Danist Soh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗