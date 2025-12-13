Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,6 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Teknik komputer
insinyur komputer
Ilmu Komputer
komputer
teknik
Teknologi
Coding
Tech
digital
Papan sirkuit
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vishnu Mohanan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ThisisEngineering
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ThisisEngineering
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ThisisEngineering
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andras Vas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ThisisEngineering
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ThisisEngineering
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ThisisEngineering
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeswin Thomas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patty Zavala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ThisisEngineering
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Boitumelo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ThisisEngineering
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ThisisEngineering
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Boitumelo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗