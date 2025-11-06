Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
66
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Teh lemon
teh
jeruk
es teh lemon
teh hijau
kopi
teh hitam
minum
minuman
cangkir
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mae Mu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Svitlana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mockup Graphics
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Virginia Marinova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
pure julia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
yeoul Shin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Misunderstood Whiskey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
An Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elena Leya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Faezeh Taheri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Vivcharyk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anda Ambrosini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mr. Pugo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mr. Pugo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mr. Pugo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗