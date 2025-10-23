Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
34
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Teh hitam
teh hijau
teh
teh putih
teh oolong
teh herbal
kopi
daun teh hitam
daun teh
cangkir teh hitam
cangkir teh
teh susu
teh lemon
Lala Azizli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Oleg Guijinsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Akhilesh Sharma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
charlesdeluvio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yevhenii Deshko
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jocelyn Morales
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergey N
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
petr sidorov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maria Ivanova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
petr sidorov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sixteen Miles Out
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas George Wendt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
petr sidorov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Konstantin Evdokimov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tang Don
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sanoop Sundaran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vladislav Smigelski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗