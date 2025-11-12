Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
12
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tarian modern
kotum
bangunan
arsitektur
Perumahan
gedung perkantoran
Perkotaan
Cakrawala kotum
menara
Condo
abu-abu
bertingkat tinggi
desain
Wong Yao Zu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simone Hutsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Juan Puyo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Squids Z
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mika Ruusunen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mauro Lima
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Reza Mehrabani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jesus Herrera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heye Jensen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simone Hutsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleksii Drozdov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simone Hutsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗