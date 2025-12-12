Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
689
Pen Tool
Ilustrasi
31
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tangga menuju surga
tangga
langit
surga
berharap
awan
Mendaki
perjalanan
maksud
mimpi
bangunan
Simbolisme
kiasan
paul campbell
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tanner Boriack
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Denes Kozma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
愚木混株 Yumu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alex Ware
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marlon Michelle Corado
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jord Mun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katelyn Perry
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mary Borozdina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Armand Khoury
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
haoGraphic design wu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katelyn Perry
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nikita Utepov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mihály Köles
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Turquo Cabbit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sumaid pal Singh Bakshi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Koponyas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nishant Jain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Javier Cachafeiro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗