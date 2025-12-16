Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
113
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tangan jam tangan
menonton
tangan
jam tangan
Waktu
kulit
lengan
coklat
abu-abu
batu
jam tangan pintar
laki-laki
Oleg Ivanov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Muneer ahmed ok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Bradley Ziffer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruno van der Kraan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Juzzepo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zach Camp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Greg Rakozy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariia Shalabaieva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amr Taha™
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcus Hoang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergey Sokolov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Debagni Sarkhel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jaelynn Castillo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Isidro Lam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lala Azizli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Isidro Lam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alina Makhatyrova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Lynch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗