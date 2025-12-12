Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
167
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tanda peringatan
Peringatan
tanda peringatan
simbol peringatan
Rambu jalan
bahaya
Lambang
tanda
zona konstruksi
tanda bahaya
Lokasi konstruksi
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Muhammad Daudy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
T.H. Chia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vidi Drone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stackie Jia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kin Shing Lai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jun Weng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tyler Mower
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kerin Gedge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Myers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Camila Gallon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brice Cooper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Skyler Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikola Tasic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗