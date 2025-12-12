Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
540
Pen Tool
Ilustrasi
8
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tanda
tanda
Lambang
Rambu jalan
Rambu
kotak surat
ikon
Tanda
abu-abu
foto analog
pohon
jalan
fotografi film
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mufid Majnun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mufid Majnun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmitrii Filatov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
JinYoung Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zheka Kapusta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tobias
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Riccardo Monteleone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
othmane ferrah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manika Trevisan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
paul campbell
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrii Loginov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amol Tyagi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Psycho Kev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drazen Nesic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Weichao Deng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arno Senoner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
P YH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗