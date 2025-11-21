Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
30
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tanah hijau
Greenland
tanah
alam
Padang rumput
langit
hijau
lanskap hijau
lanskap
rumput
tanah es
Sylwia Bartyzel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dawid Zawiła
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abbas Tehrani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Benjamin Davies
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Albrecht
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick van den Berg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Barbalis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Miha Rekar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
YouSsef NaDram
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ankit Choudhary
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hongru Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George C
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vivek Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Barbalis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robert Lukeman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Schmidbauer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Derek Liang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Qang Jaka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amarbayasgalan Gelegjargal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗