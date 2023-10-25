Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
252
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tampilan arial
Pemandangan udara
alam
lanskap
Luar
laut
Fotografi arial
Pemandangan
fotografi drone
jalan
kotum
Air
Mohammad Alizade
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Queloz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Queloz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slavcho Malezan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Johannes Kopf
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Slavcho Malezan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slavcho Malezan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alberto Caliman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Queloz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Queloz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Suho Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Queloz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gerrie van der Walt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elizabeth Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rinalds Vanags
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Queloz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Queloz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗