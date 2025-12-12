Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
65
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Taman umum
Luar
taman
jalan
alam
rekreasi
taman umum
rumput
pohon
latar hijau
musim pana
Rekreasi luar ruangan
orang
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ester Avanesyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meatball Overexposure
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vishnu Kalanad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hunter Scott
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gary Butterfield
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jayson Hinrichsen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Manny Becerra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yassine Khalfalli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samantha Jean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jane Sorensen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay LeConey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haryad Art
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jay Skyler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Galen Crout
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
- Kenny
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Toler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗