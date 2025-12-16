Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
5
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Taman rosa
bunga mawar
bunga
mawar
Geranium
Kelopak
mawar merah
pohon
daun
tuna
alam
taman
Luar
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hiroshi Tsubono
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Keibalo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Keibalo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordan González
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Thierry Paré
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SAMIUL ITM
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hossein Bagheri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabrielle Maurer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anna K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hossein Bagheri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hossein Bagheri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anna K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marina Yalanska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
EVGEN SLAVIN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
yeojin yun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hossein Bagheri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hossein Bagheri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗