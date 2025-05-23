Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
80
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Taman kupu-kupu
kupu-kupu
kebun
Butterflies
serangga
alam
bunga
Bunga
raja
binatang
tanam
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emiel Molenaar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sarah Brown
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Chan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
YASA Design Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
James Wheeler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeffrey Hamilton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
K Adams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wiktoria Skrzekotowska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elaine Ore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nigel Hoare
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kayl Photo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Scicchitano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arian R
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paulina Herpel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arian R
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arian R
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arian R
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗