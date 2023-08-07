Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Taman air
liburan
alam
Luar
taman
indonesia
Sumatera Utara
resor
kebun
Air
hotel
kolam
kolam renang
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antonio Verdín
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evelyn Verdín
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Inna Safa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vizag Explore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jasper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simon White
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victoria
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗