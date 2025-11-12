Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
326
Pen Tool
Ilustrasi
22
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sweater natal jelek
pakaian
pakaian hangat
Sweter
Kehangatan
sweter yang nyaman
Nyaman
pakaian yang nyaman
musim dingin
pakaian musim gugur
mode musim dingin
musim gugur
Rajut
Ramsés Cervantes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jasper Garratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Karsten Winegeart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allef Vinicius
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonathan Cooper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony Tran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Meatball Overexposure
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alba Rebecca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leila Barrani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmitrii Shirnin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pesce Huang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brian Wegman 🎃
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taan Huyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Valery Sysoev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alvan Nee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony Tran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗