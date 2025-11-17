Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
618
Pen Tool
Ilustrasi
5
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Surveyor tanah
tanah
alam
orang
manusium
abu-abu
Survei
Survei Tanah
RTK
Bekerja di luar ruangan
Alat survei
Luar
foto analog
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Albert Hu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Scott Blake
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Valerie V
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JR Harris
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
NAIS
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valerie V
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amir Hossein Bakhtiari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faruk Tokluoğlu
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zhyar Ibrahim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Doug Bagg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aoife Glyndwr
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aditya Saxena
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lukas S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Museums Victoria
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathieu Deslauriers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗