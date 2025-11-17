Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
343
Pen Tool
Ilustrasi
9
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sungai nil
Sungai Nil Mesir
Mesir
nil
sungai
Kairo
Sungai Nil
Sungai Amazon
Pelayaran Sungai Nil
Mesir Kuno
Luxor
piramida
Air
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jordi Orts Segalés
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack Anstey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ruben Hanssen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hatem Ramadan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mo Gabrail
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
USGS
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gijs Jakobs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ale
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shelby Murphy Figueroa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Faqih Abdul
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Melissa Askew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed Babiker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eszter Kisgyura
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmad Ajmi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Youssef
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗