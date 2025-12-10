Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
18
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sungai malam
Malam
sungai
Air
alam
senja
refleksi
Luar
jembatan
lanskap perkotaan
langit
bulan
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tania Malréchauffé
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tony Detroit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
HARALD PLIESSNIG
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Song
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Duc Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Henry Gressmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adrian Mag
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Iris Yan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Iris Yan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Zafari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
insung yoon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
famingjia inventor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marino La Porta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
jum.jpeg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
TE LUN OU YANG
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗