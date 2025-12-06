Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
889
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sumbernya
html
Sumber
alam
sumbernya
acak
Kode sumber
API
sumber terbuka
Air
URL
Coding
kode
Dario Brönnimann
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chastagner Thierry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arseny Togulev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artur Aldyrkhanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AltumCode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valentin Antonini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SJ Objio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drahomír Hugo Posteby-Mach
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evgeni Evgeniev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
aisvri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
aisvri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Balikó András
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
aisvri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spurwing Agency
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Doyo Hermann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗