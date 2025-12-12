Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
45
Pen Tool
Ilustrasi
8
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Suka instagram
suka
instagram
Media Sosial
jejaring sosial
Pemasaran Media Sosial
Komunikasi digital
ikon hati
keterlibatan online
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Karsten Winegeart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mediamodifier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Swello
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Prateek Katyal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Swello
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shutter Speed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeria Nikitina
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Goutham Binuraj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Pagan III
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Johny Goh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Allec Gomes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Barefoot Communications
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karsten Winegeart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Shatov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Puk Khantho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗