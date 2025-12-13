Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
14
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sudut jalan
sudut
jalan
Perjalanan Eropa
Jalan berbatu
Jalan yang menawan
jendela
Kota Tua
arsitektur
Tujuan perjalanan
pariwisatum
Simon Joseph
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tomas Anton Escobar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yonghyun Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Claudio Schwarz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adrian "Rosco" Stef
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ty Crump
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karol Smoczynski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Francesco Zivoli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Francesco Zivoli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Francesco Zivoli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Francesco Zivoli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Francesco Zivoli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samuel Field
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Hild
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gaman Alice
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Baguette Knight
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mona Szeto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗