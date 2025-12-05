Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
296
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Studio desain grafis
Desain Grafis
studio desain
desainer grafis
Workspace
desain
Proses kreatif
kreativita
meja
Komunikasi visual
Desain Grafi
meja tuli
komputer jinjing
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Carl Heyerdahl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Josh Sorenson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lộc Nguyễn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
HANVIN CHEONG
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
2H Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Surja Sen Das Raj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irham Setyaki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Oriol Pascual
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgie Cobbs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chen Mizrach
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Surja Sen Das Raj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Surja Sen Das Raj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Surja Sen Das Raj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗