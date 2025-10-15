Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
37
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Stratford upon avon
Shakespeare
Cotswolds
Oxford
Stratford-upon-avon
Luar
bangunan
Inggris Raya
Perumahan
alam
rumah
pondok
tanam
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zoltan Tasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Swati Kedia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christopher Eden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christopher Eden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Young Shih
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christopher Eden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathias Reding
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Henil Kajavadra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eric Kingdon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christopher Eden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bobbie M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Grayland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eleni Afiontzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zdeněk Macháček
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Grayland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruce Barrow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eric Kingdon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗