Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
299
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Spritz
Semprotan Aperol
minuman beralkohol
koktail
Aperol
Semprot
Limoncello Spritz
gela
minum
minuman
jeruk
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Olena Bohovyk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Solonina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alev Takil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
mathieu gauzy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriella Clare Marino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Victoria Shes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
federica ariemma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Wagner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Filipp Romanovski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lorenzo Rui
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Svitlana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Foodphototasty
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stanislav Rozhkov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dennis Schmidt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sara Ruffoni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗