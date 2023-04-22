Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
852
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Spidol
Gedung rumah sakit
Kesehatan
dokter
Medis
klinik
kamar rumah sakit
Dokter
perawat
sabar
obat
tempat tidur rumah sakit
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Martha Dominguez de Gouveia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martha Dominguez de Gouveia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Miguel Ausejo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Online Marketing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcelo Leal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hush Naidoo Jade Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adhy Savala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Akram Huseyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Piron Guillaume
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandr Podvalny
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stephen Andrews
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natanael Melchor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗