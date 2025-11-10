Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
314
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Spanduk makanan
makanan
panji
latar belakang makanan
Memasak
dapur
piring
situs web
sehat
bumbu
minum
Davey Gravy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sam Moghadam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Davey Gravy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
amin ramezani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sam Moghadam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
amin ramezani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Katie Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Calum Lewis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hermes Rivera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
amin ramezani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Louis Hansel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kirill Tonkikh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Y K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗