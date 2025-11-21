Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,1 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Solidaritas
masyarakat
sekongkol
bersama
protes
dukung
Tolong
damai
manusia
Membantu
tim
uni
tangan
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wylly Suhendra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shane Rounce
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Marshall
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Iwaria Inc.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Etienne Girardet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arturo Añez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sinitta Leunen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samuel Regan-Asante
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Umesh R. Desai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
detriya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dyana Wing So
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Melany Rochester
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Calvin Hanson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Houssem Bouaza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗