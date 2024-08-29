Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
633
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sofa
Ruang tamu
perabot
kursi
Sofa
tempat tidur
meja
kursi sofa
kamar
Interior
set sofa
desain interior
rumah
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Phillip Goldsberry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilustrasi terkait
Lihat semua
Paul Weaver
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Virender Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Inside Weather
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Fertig
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Kaindl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sven Brandsma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hal Gatewood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kam Idris
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sumaid pal Singh Bakshi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hutomo Abrianto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Naomi Hébert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kari Shea
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kevin Shek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
personalgraphic.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Inside Weather
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilustrasi terkait
Lihat semua
Ilustrasi terkait
Lihat semua
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗