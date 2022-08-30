Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
28 rb
Pen Tool
Ilustrasi
365
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ski salju
Ski
musim dingin
salju
ski
olahraga
gunung
Alpen
biru
langit
Olahraga musim dingin
abu-abu
lanskap
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maarten Duineveld
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthieu Pétiard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicolai Berntsen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jörg Angeli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris Biron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Staines
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicolai Berntsen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alex Lange
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Banff Sunshine Village
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robson Hatsukami Morgan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cyprien Delaporte
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alessio Soggetti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glade Optics
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eirik Uhlen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andri Klopfenstein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clement Delhaye
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren