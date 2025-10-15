Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
476
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sistem komputer
komputer
Teknologi
komputer desktop
sistem
digital
Tech
bisni
situs web
kantor
Pemrograman
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christopher Gower
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philipp Katzenberger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fabian Irsara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
freestocks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sigmund
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kvistholt Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Натали А.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Karim MANJRA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Натали А.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗