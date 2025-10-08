Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
16 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,3 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sinergi
kolaborasi
Teamwork
sambungan
neraca
tenaga
bersama
tim
koperasi
bekerja sama
teka-teki
Batu
alam
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeppe H. Jensen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Deniz Altindas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Soheb Zaidi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Soheb Zaidi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
RoonZ nl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alfred Kenneally
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
2H Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Galina Nelyubova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Snaadt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rafael Idrovo Espinoza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Molly the Cat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rafael Idrovo Espinoza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chase Chappell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ananya Bilimale
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗