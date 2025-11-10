Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
126
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Sholat muslim
mesjid
doa
muslim
Quran
Sholat Muslim
Ramadhan
Islam
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Imad Alassiry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sinan Toy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Imad Alassiry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tahir osman
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rumman Amin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Salman Preeom
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tahir osman
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
nega
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Masjid Pogung Dalangan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohd Danish Hussain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Imad Alassiry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aldrin Rachman Pradana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Imad Alassiry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cihat Hıdır
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Imad Alassiry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rumman Amin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ishan @seefromthesky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗