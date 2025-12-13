Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
21
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Shiva
Dewa Siwa
Mahadev
Dewa Hindu
tekstur hitam
Wallpaper 4k
Krishna
Shiv
Ganesh
wallpaper desktop
Hanuman
India
Patung Siwa
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
at infinity
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
satish nagapuri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Baatcheet Films
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arun Prakash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Naman Sood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shikhar Sharma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vishal Nirmalkar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Naman Sood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ankur Dagar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roshan Prajapati
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rahul Mishra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ankit Dandhare
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashwini Chaudhary(Monty)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mahesh MV
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗