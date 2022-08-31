Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
7
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Shankar bhagwan
India
kuil
patung
manusium
orang
Uttarakhand
Dewa Siwa
seni
Shiva
Air
Shiv
Tuhan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Baatcheet Films
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mayur Keni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dnyanesh Baravkar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vikram Chouhan Udaipur Web Designer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Mehra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arun Prakash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Supratik Deshmukh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rahul Mishra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Baatcheet Films
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
satish nagapuri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Supratik Deshmukh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aravinda Kashyap
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Suriya Narayanan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shubham Nikam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗