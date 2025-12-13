Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
160
Pen Tool
Ilustrasi
12
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Setengah wajah
muka
Potret setengah wajah
potret
matum
Tembakan kepala
bibir
kulit
kecantikan alam
Pencahayaan alami
Individualita
Keaslian
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sylvester Sabo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Apostolos Vamvouras
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Younes Ze
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dibakar Roy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
vahid amel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elias Maurer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faruk Tokluoğlu
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marcus Bellamy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ethan De Long
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gayatri Malhotra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mathieu Improvisato
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edemekong Andem
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Di Nè!
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Debora Spanhol
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Spencer DeMera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spencer DeMera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spencer DeMera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗