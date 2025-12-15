Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
397
Pen Tool
Ilustrasi
23
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Setelah bekerja
setelah bekerja
pesta
minum setelah bekerja
Bersulang
Bersosialisasi
Pertemuan sosial
makanan
rapat
Teman
Acara sosial
Kenikmatan
Tersenyum
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Discenza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MAK
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Krisztina Papp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Schöpflin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Damien Kopp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Regina Bordon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maëva Vigier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ayumi kubo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tomoe Steineck
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marcelo Santos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fredrik Öhlander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ari Kusprawanto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Antreina Stone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mihály Köles
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manuel González Asturias, SJ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗