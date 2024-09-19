Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
9,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
281
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Server restoran
restoran
pelayan
makanan dan minuman
makanan
kafe
Layanan Pelanggan
Makan di luar
interior restoran
orang makan
Layanan Makanan
Keramahan
raja
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Tomasso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fabrizio Magoni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jessie McCall
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Petr Sevcovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Louis Hansel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lefteris kallergis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Louis Hansel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roshan Chakkeeri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nicolas J Leclercq
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Coman Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
CHUTTERSNAP
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Diogo Brandao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Louis Hansel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗