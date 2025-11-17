Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
968
Pen Tool
Ilustrasi
12
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Serigala melolong
serigala
binatang
abu-abu
Anjing
Satwa liar
anjing
Luar
alam
anjing serigala
liar
potret hewan
Serigala
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
laura bicknell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleksei Malenchik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
nilufar nattaq
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ronaldo de Oliveira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thorsten Busch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
jules a.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
R_ INVSCIMENTO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Branislav Rodman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nastia Petruk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Summer Chan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kaushik Panchal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Juan Camilo Del Prado Sánchez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonathan Burger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammed Faizan Hussain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yeon Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗